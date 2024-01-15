деревня Микишкино, деревня Микишкино, Дмитровский, Московская область (на 2019) — Familio

Микишкино

Дмитровский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2615Микишкина, д. вл.при пруде.442310092

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Ольговская волость
526. Микишкино, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 241, бумаго-ткацкая фабрика

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Ольговская волость
Дер. Микишкино39станция Дмитров. 339

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
22371Микишкинодеревня56°19'с.ш.37°28'в.д.O-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Дмитровский
46715000489д Микишкинодеревня
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