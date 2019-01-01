деревня Киверники, деревня Киверники, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Киверники

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносах денег крестьянами дер. Киверники Георгиевской волости Рыбинского уезда Василием Савельевичем Чистяковым и Захаром Силантьевичем Волковым в уплату капитальн Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Киверники Георгиевской волости Рыбинского уезда Игнатием Федотовичем Запрягаловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 188 Показать все
Магазинная книга Киверниковского общества д. Киверники Георгиевской волости Рыбинского уезда. 1891 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 58. Опись 1. Д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7849Киверники, д. вл.при колодцах.1512113636

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Георгиевская волость
д. КиверникиVIII. Киверниковское общество49141313Георгиевский в Раменье приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
386015Киверникидеревня58°09'с.ш.38°52'в.д.O-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Огарковское сельское поселение
78640440166д Киверникидеревня
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