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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносах денег крестьянами дер. Киверники Георгиевской волости Рыбинского уезда Василием Савельевичем Чистяковым и Захаром Силантьевичем Волковым в уплату капитальн Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Киверники Георгиевской волости Рыбинского уезда Игнатием Федотовичем Запрягаловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 188 Показать все
Магазинная книга Киверниковского общества д. Киверники Георгиевской волости Рыбинского уезда. 1891 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 58. Опись 1. Д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7849Киверники, д. вл.при колодцах.1512113636
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КиверникиVIII. Киверниковское общество491413—13Георгиевский в Раменье приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386015Киверникидеревня58°09'с.ш.38°52'в.д.O-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640440166д Киверникидеревня