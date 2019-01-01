деревня Носырево, деревня Носырево, Березниковская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Носырево

Березниковская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело об укреплении земли за крестьянкой деревни Носырево Березниковской волости Марьей Александровой Барышниковой. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16 Показать все
Дело о продаже зимовки гражданином дер. Носырево, Березниковской волости А. Г. Бровкиным гражданину С. Д. Черноглазову. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7701Носырево, д. каз. и вл.при р. Сотьме.2613102944

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Березниковская волость
д. НосыревоVIII. Ляховское общество123407Иваньковский на Лиге приход
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