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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об укреплении земли за крестьянкой деревни Носырево Березниковской волости Марьей Александровой Барышниковой. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16 Показать все
Дело о продаже зимовки гражданином дер. Носырево, Березниковской волости А. Г. Бровкиным гражданину С. Д. Черноглазову. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7701Носырево, д. каз. и вл.при р. Сотьме.2613102944
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НосыревоVIII. Ляховское общество123407—Иваньковский на Лиге приход