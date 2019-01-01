деревня Зуйи, деревня Зуйи, Pureņu pagasts, Ludzas novads (на 2019) — Familio

Зуйи

Pureņu pagasts, Ludzas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Розенмуйжская волость
109ЗуидеревняРосицы, озероРежицкого, православногоИгнатовскому сельскому обществу3

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Pureņu pagasts
Zujiagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=80258
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