деревня Аладьино, деревня Аладьино, Кашира, Московская область (на 2019) — Familio

Аладьино

Кашира, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Аладьино Ямско-Слободской вол. Каширского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 2975.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Аладьино Ямско-Слободской вол. Каширского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 2976.
Постановление и приговор по делу о выделении отрубного участка земли крестьянке с-ца Аладьино Ямско-Слободской вол. Каширского у. Аграфене Петровой Степановой. Копии. 191 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Каширский уезд
2568Аладьино, сц. вл.при пруде.416179093

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Кашира
16841Аладьинодеревня54°49'с.ш.38°12'в.д.N-37-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Кашира
46735000106д Аладьинодеревня
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