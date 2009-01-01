деревня Абрамовщина-1, деревня Абрамовщина-1, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Абрамовщина-1

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Войстомская волость
Абрамовщизна, им. (Чарновской), жит. 22 (12 м. 10 ж.), дес. 485, у. гор. 67 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Сморгонь 24 в.
Абрамовщизна, д., жит. 474 (238 м. 236 ж.), дес. 399, у. гор. 67 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Сморгонь 23 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Вишневский сельсовет
д Абрамовщина-1108

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Вишневский сельсовет
д. Абрамовщина-179
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