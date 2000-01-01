деревня Лавовка, деревня Лавовка, Шалинская волость, Темниковский уезд (на 1911) — Familio

Лавовка

Шалинская волость, Темниковский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2619Лавовка (Хрущев Завод), д. вл.при рч. Лавовке.26262010891Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Шалинская волость
1080. Лавовка (Хрущевка), деревня бывшая государственная, при речке Лавовке, дворов 22, жителей 240, 9 дегт. звд.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Шалинская волость
деревня Лавовка«Шаловское» п.-т. отд.266
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