хутор Афанасьевский, хутор Афанасьевский, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Афанасьевский

Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Волошинская волость
225Афанасьевский поселок, Волошинской волости, при реке Полной69416217228Сельское правление, церковно-приходская школа178783

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Миллеровский район
528114Афанасьевскийхутор48°56'00"39°57'00"M-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Миллеровский муниципальный район, Волошинское сельское поселение
60632405106х Афанасьевскийхутор
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