деревня Куршалино, деревня Куршалино, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Куршалино

Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1818Курмалина, деревня.при рч. Курмале, близь р. Ая.13025163831Б. — Делание телег и саней.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Дуван-Мечетлинская волость
23Куршалина, д. при р. Куршале, на прос. дор.1228186372Земледелие
24Куршалинский пос., при реч. Куршале, на прос. дор.122861920Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мечетлинский район
521267Куршалинодеревня55°42'00"58°26'00"N-40-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мечетлинский муниципальный район, Сельское поселение Новомещеровский сельсовет
80642435111д Куршалинодеревня
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