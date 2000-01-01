имение Добрияново, имение Добрияново, Норицкая волость, Вилейский уезд (на 1905) — Familio

Добрияново

Норицкая волость, Вилейский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Норицкая волость
Добрияново, им. (Буша), жит. 43 (26 м. 17 ж.), дес. 274, у. гор. 84 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Новодруцк 16 в.
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