село Сулори, село Сулори, ვანის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014) — Familio

Сулори

ვანის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
სულორი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Ванский район, Сулорский сельсовет
село Сулори2246775

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
იმერეთი, ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სულორი
სულორიSuloriМужчин: 355. Женщин: 347. Всего: 702.
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