деревня Гивжи, деревня Гивжи, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Гивжи

Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Вышковская волость
39Гивжи 1-едеревняколодецВышковского, римско-католическогоГрендгофскому сельскому обществу1
40Гивжи 2-езастенокколодецВышковского, римско-католическогоГрендгофскому сельскому обществу2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts
Giužasagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=735

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts
Givži100118545ciemsEKS
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close