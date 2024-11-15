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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1236Тишимля (Тишивка, Тишимль), д. вл.при руч. Тишимле.37272183102Маслобоень 2.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Тишимка (деревня)8Почтовое отделение Гремячее Орловской губернии
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
6464ТишимлядеревняГороденскийрк. ЧернаяВсего: 75. Крестьянского типа: 74.19125144239.58.53.2Дмитриев, М.-К.-В. ж. д.: 42,7 км.п.-т. а. Шамшево: 7,5 км.Шк. I-ой ст.; шк/мол.; кр. уг.