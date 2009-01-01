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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Гарлимщизна, ф. (Чайковского), спл. р. Ошмянка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 70, у. гор. 10 в., вол. пр. 4 в. ст. кв. з. в., ст. ж. д. Солы 12 в.
Гарлимщина, д., спл. р. Ошмянка, жит. 87 (46 м. 41 ж.), дес. 59, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Гарлинщина17
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Гарлинщина14