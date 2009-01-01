Населенное место

Гарлимщизна, ф. (Чайковского), спл. р. Ошмянка, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 70, у. гор. 10 в., вол. пр. 4 в. ст. кв. з. в., ст. ж. д. Солы 12 в.