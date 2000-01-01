деревня Андрушина, деревня Андрушина, Тираспольский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Андрушина

Тираспольский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2845Андрушина (Бранкованова, Требинская), д. вл.при рч. Среднем Куяльнике.79163911586

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Молигоновская волость
679. Бранкованова (Андриушаны), деревня бывшая владельческая, при речке Средний Куяльнык, дворов 49, жителей 266, лавка
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