деревня Некрасово, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Некрасово

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянкой Лужского уезда, Передольской вол. села Холуй Авдотьей Парфеновой. 1891–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О рассмотрении плана д. Холуи Передольской волости Лужского уезда. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 28. Д Показать все
О рассмотрении плана нового расположения д. Холуи Передольской волости Лужского уезда; план. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
План дер. Холуи Передольской волости Лужского у. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 43.
О выкупе наделов земли крестьянином д. Халуи, Передольской волости, Лужского уезда, М. Ивановым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянином с. Холуи, Передольской волости, Лужского уезда, И. Федоровым. 1894–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе полутора наделов земли крестьянином с. Холуй, Передольской волости, Лужского уезда, В. Лукиным. 1894–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О выкупе участка надельной земли крестьянином с. Холди, Передольской волости, Лужского уезда, В. Васильевым. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
По прошению крестьянина д. Холуй Передольской волости Лужского уезда Н. Власова о вознаграждении его за убытки, понесенные при пожаре. 1899 г. // Центральный государствен Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Холуй Передольской волости Лужского уезда Алексея Лубина о разрешении ему возведения построек на старом месте после пожара. 1908 г. // Цен Показать все
Об отводе 6 хуторских участков крестьянам дер. Холуй Передольской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков дач 1, 2, 3, 4 части пустоши Строганец, пустоши Стр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1911Холуи, д. вл.при р. Луге.252562167174

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Холуи2Наследн. Ренни8027

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Передольская волость
Холуи д.254 стан2596 участок18станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
58821Некрасоводеревня58°35'00"30°07'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402261д Некрасоводеревня

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