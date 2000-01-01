село Ташкентка, село Ташкентка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Ташкентка

Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Соколовская волость
Ташкентка д., при р Ишиме, на почт. тр.55413991221 мечеть

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Березовский сельский округ
село ТашкенткаТашкент а.595037600
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