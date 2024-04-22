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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1811Александровка (Александровское), сц. вл.при рч. Грязной Потудани.7021198996
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
782. Александровское Первое (Флюговское), сельцо бывшее владельческое, при речке Грязной Потудани, дворов 40, жителей 282, кирпичный завод
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Александровка 1-я (Флюговка), б. Флюг.3303сельцоАлександровского.59411