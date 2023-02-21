деревня Пески, Лужицкая волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Пески

Лужицкая волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выдаче данной крестьянину Севастьянову (Крылову) на участок в дер. Пески Лужицкой вол. Ямбургского у. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой с. Пески, Лужицкой волости, Ямбургского уезда, Д. Васильевой. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Пески, Лужицкой волости, Ямбургского уезда, М. Никитиным. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5135Пески (Ливикуль), д. вл.при р. Лужицах.5239196063

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Лужицкая волость
Пески д.322 стан3262 участок28станция Котлы.

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