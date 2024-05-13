деревня Сявель, деревня Сявель, Кермесинская волость, Шацкий уезд (на 1911) — Familio

Сявель

Кермесинская волость, Шацкий уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Варианты названий
Сергиевка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3196Сергиевка, д. вл.при рч. Кермисе.161273300300

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
Д. Сергиевка12Алекс. Дм. Башмаков25977

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Кермисинская волость
1228. Сергиевка (Савель-Речка), деревня бывшая государственная, при речке Савеле, дворов 92, жителей 775

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Кермесинская волость
деревня Сергиевка«Шацкая» п.-т. кон.1818
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