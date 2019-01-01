село Кондаурово, село Кондаурово, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Кондаурово

Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1215Измаилов Поселок (Кондауровка), д. каз. и вл.при рч. Ирке.261281181194Мельница.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Соколовская волость
деревня Кандауровка«Кирсановская» поч.-телег. контора2727

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Гавриловский район
65285Кондауровосело52°49'42°32'N-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Гавриловский муниципальный район, Сельское поселение Чуповский сельсовет
68603458124с Кондауровосело
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