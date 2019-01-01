деревня Рышнево, деревня Рышнево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Рышнево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Рышнево Нажеровской волости Андрея Михайловича Соколова. 1911 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Рышнево, Нажеровской волости А. Т. Кочиной с И. И. Кочиным. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7248Рышнево, д. вл.при колодцах.3520133439

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
357. Рышнево, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 71, картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. РышневоX. Счастливское общество1132721Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350753Рышневодеревня57°04'39°52'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416216д Рышневодеревня
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