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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по иску Ростовской уездной земской управы о взыскании с крестьянина деревни Рышнево Нажеровской волости Андрея Михайловича Соколова. 1911 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Рышнево, Нажеровской волости А. Т. Кочиной с И. И. Кочиным. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7248Рышнево, д. вл.при колодцах.3520133439
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
357. Рышнево, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 71, картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РышневоX. Счастливское общество1132721—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350753Рышневодеревня57°04'39°52'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416216д Рышневодеревня