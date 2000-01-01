село Каракала, село Каракала, Аккулинский район, Павлодарская область (на 2022) — Familio

Каракала

Аккулинский район, Павлодарская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Чёрное
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Семипалатинский уезд, Семиарский станица юрт
42Чернавский, посел.Всех дворов: 72. 415

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Павлодарская область, Аккулинский район, сельский округ Қарақала
село Каракала Қарақала а.555247100
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close