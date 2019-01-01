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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9348Щучье, с. дух. вед. и каз.при оз. Щучьем.807124247Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
454. Шучье, село бывшее государственное, при озере Щучьем, дворов 12, жителей 96, церковь православная, лавка, 3 ярмарки
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
184ЩучьеДеревня90216160
185ЩучьеСело9061417Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: 9 мая, 15 августа и 6 декабря, четыре мелочныя лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111556Щучьедеревня55°44'32°08'N-36-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28614440101д Щучьедеревня