деревня Старая Слобода, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старая Слобода

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Ухвальская волость
264. Старая Слободка, село бывшее государственное, при реке Силивувке, дворов 44, жителей 252, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Ухвальская волость
Слободка Старая, деревня449584136616

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Ухвальский сельсовет
д Старая Слобода154

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Ухвальский сельсовет
д. Старая Слобода28

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