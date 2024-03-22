деревня Марьевка, деревня Марьевка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Марьевка

Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Талызинская волость
384Марьевка, дер., при рч. Вачке; н. р.19032218676
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