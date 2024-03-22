город Дурлешты, город Дурлешты, Муниципий Кишинёв (на 2017) — Familio

Дурлешты

Муниципий Кишинёв (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Кишиневский уезд
118Друлешты, с. рез.при ручье Буюканском.5233605737Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Яловенская волость
108. Дурлешты, село резешей, при овраге Дурлешты, дворов 319, жителей 1648, церковь православная, школа, лавка

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Муниципий Кишинёв
ДурлештьDurleşti
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