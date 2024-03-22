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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
118Друлешты, с. рез.при ручье Буюканском.5—233605737Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
108. Дурлешты, село резешей, при овраге Дурлешты, дворов 319, жителей 1648, церковь православная, школа, лавка
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
ДурлештьDurleşti