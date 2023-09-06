деревня Пахомково, деревня Пахомково, Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Пахомково

Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 337. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6107Пахомково, д. каз.при колодце.133131156447

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Вознесенская волость
Пахомкова133½

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Вохомский район
349549Пахомководеревня58°54'00"46°49'00"O-38-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Вохомский муниципальный район, Бельковское сельское поселение
34606404396д Пахомководеревня
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