деревня Адымаш, деревня Адымаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Адымаш

Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2465Верхний Адымаш (Иры), д. каз. (1)при ключе Черном.10422217087

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Моркинская волость
Адымаш Верхний, Моркинскойрусские и черемисы237

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Моркинский район
199931Адымашдеревня56°21'48°58'O-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, Городское поселение Морки
88632151106д Адымашдеревня
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