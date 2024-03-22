село Быканово, село Быканово, Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Быканово

Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
183Быканово (Костино, Георгиевское), с. каз.при рч. Рагозне.2525105060Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Мало-Долженская волость
46. Костино (Быканово), село бывшее государственное, дворов 27, жителей 201, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Октябрьский район
50536Быкановосело51°49'35°47'M-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Никольский сельсовет
38628424106с Быкановосело
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