село Старый Искитим, село Старый Искитим, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Старый Искитим

Искитимский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новосибирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
1208Мало-Детлова (Мало-Дятлева, Искитим, Кокуй), д. зав.при рч. Чесноковке, близь р. Берди.1583554150157

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Искитимский район
80831Старый Искитимсело54°37'83°24'N-44-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Искитимский муниципальный район, Сельское поселение Чернореченский сельсовет
50615437126с Старый Искитимсело
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