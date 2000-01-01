деревня Мясниково, деревня Мясниково, Грязовецкий район, Северный край (на 1931) — Familio

Мясниково

Грязовецкий район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Мясникова Степуринской вол. Афанасьева о неправильном привлечении его сына в рекруты. 1874 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2912Мясниково, д. вл.при рч. Тювеньге.149113140

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Степуринская волость
31МясниковоКорбинскоебывшие государственные111
55МясниковоКорбинскоебывшие помещичьи173530
67МясниковоМясниковскоебывшие помещичьи193951

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Грязовецкая волость
Мясниково899131выселокРусские367190161

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Шильмяшевский сельсовет
Мясниково 2313деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.3636
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