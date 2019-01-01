деревня Ташлытамак, деревня Ташлытамак, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ташлытамак

Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
570Ташлы-Тамакова (Новая Карамала), деревня.при рч. Карамале.1009055209190Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство и плетение лаптей.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Казангуловская волость
376. Ташлы-Тамаково (Новокарамала, Ташлина), деревня бывшая государственная, при речке Ташле, дворов 65, жителей 441, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Казангуловская волость
40Ново-Карамалы-Ташлы-Тамак, д. при р. Карамалы, мечеть, хл.-зап. магазин11424107230229Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Давлекановский район
520237Ташлытамакдеревня54°14'00"55°22'00"N-40-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Давлекановский муниципальный район, Сельское поселение Имай-Кармалинский сельсовет
80622416141д Ташлытамакдеревня
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