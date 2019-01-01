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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
570Ташлы-Тамакова (Новая Карамала), деревня.при рч. Карамале.1009055209190Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство и плетение лаптей.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
376. Ташлы-Тамаково (Новокарамала, Ташлина), деревня бывшая государственная, при речке Ташле, дворов 65, жителей 441, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
40Ново-Карамалы-Ташлы-Тамак, д. при р. Карамалы, мечеть, хл.-зап. магазин11424107230229Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520237Ташлытамакдеревня54°14'00"55°22'00"N-40-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Давлекановский муниципальный район, Сельское поселение Имай-Кармалинский сельсовет
80622416141д Ташлытамакдеревня