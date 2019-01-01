деревня Поджорново, деревня Поджорново, Зуевский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Поджорново

Зуевский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
13802Поджорновская, д. каз.при р. Чепце.5214198187

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Сезеневская волость
1185. Поджерновская (Поджерновцы), деревня бывшая государственная, при реке Чепце, дворов 31, жителей 125, часовня, торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Зуевский район
29748Поджорноводеревня58°30'50°54'O-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Зуевский муниципальный район, Сезеневское сельское поселение
33614436141д Поджорноводеревня
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