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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3533Слободка новая (Долгое), сц. вл.при рч. Долгом Колодезе.552217072
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
58698Новослободка IдеревняДолговскийрк. ДолжанкаВсего: 12. Крестьянского типа: 11.30356548251Моховая, Ю.-В. ж. д. : 19,2 км.п.-т. а. Долгое: 3,2 км.—
58799Новослободка IIдеревняДолговскийрк. ДолжанкаВсего: 21. Крестьянского типа: 21.715412548251Моховая, Ю.-В. ж. д. : 19,2 км.п.-т. а. Долгое: 3,2 км.Шк. I-ой ст.