сельцо Новая Слободка, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Новая Слободка

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3533Слободка новая (Долгое), сц. вл.при рч. Долгом Колодезе.552217072

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Ломовска волость
58698Новослободка IдеревняДолговскийрк. ДолжанкаВсего: 12. Крестьянского типа: 11.30356548251Моховая, Ю.-В. ж. д. : 19,2 км.п.-т. а. Долгое: 3,2 км.
58799Новослободка IIдеревняДолговскийрк. ДолжанкаВсего: 21. Крестьянского типа: 21.715412548251Моховая, Ю.-В. ж. д. : 19,2 км.п.-т. а. Долгое: 3,2 км.Шк. I-ой ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.