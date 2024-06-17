деревня Антовиль, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Антовиль

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Оршанский уезд
Им. Денисово, Хоробровское и Антовиль28И. П. Хлюдзинский2011657

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Пищаловский сельсовет
д Антовиль3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Пищаловский сельсовет
д. Антовиль23

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