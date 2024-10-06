деревня Старое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Старое Еголдаево

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2693Еголдаево старое, д. каз. и вл.при прудах.152550239240

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
977. Ст. Еголдаева, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 83, жителей 510

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
Старое Еголдаево деревня5431при урочищах д. Старого Еголдаева112334314648124153ЕголдаевоКузн., круп., тор. лавка
Купца Барабанова влад. усадьба5432при д. Старом Еголдаеве639124153Еголдаево
Яковлевой, вд. подполков. влад. ус.5433при д. Старом Еголдаеве9716124153Еголдаево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
486Старое Еголдаеводеревня53°44'с.ш.40°18'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Дегтянское сельское поселение
61630415116д Старое Еголдаеводеревня

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