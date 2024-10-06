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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2693Еголдаево старое, д. каз. и вл.при прудах.152550239240
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
977. Ст. Еголдаева, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 83, жителей 510
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Старое Еголдаево деревня5431при урочищах д. Старого Еголдаева112334314648124153ЕголдаевоКузн., круп., тор. лавка
Купца Барабанова влад. усадьба5432при д. Старом Еголдаеве—639124153Еголдаево
Яковлевой, вд. подполков. влад. ус.5433при д. Старом Еголдаеве—9716124153Еголдаево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
486Старое Еголдаеводеревня53°44'с.ш.40°18'в.д.N-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630415116д Старое Еголдаеводеревня