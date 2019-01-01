деревня Гришинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Гришинская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Об укреплении надельной земли за крестьянами деревни Гришинской Митюковской волости Александрой Николаевно Костроминой с детьми в общую собственность. 1909 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5205Гришенская, д. разновед.при колодцах.12263237381

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Митюковская волость
803. Гришинская, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 160, волостное правление (уездный город в 126 верстах), часовня, лавка. В ½ версты — Ильинский Митюковск Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Митюковская волость
156ГришинскаяГришинск.ИльинскийБрянчанин.120144113118

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Митюновский сельсовет
Гришинская 171деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: 81 км.Зимнее: 197 км. Летнее: 231 км.5652

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273435Гришинскаядеревня60°22'с.ш.40°50'в.д.P-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Ючкинское сельское поселение
19618454136д Гришинскаядеревня

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