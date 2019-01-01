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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об укреплении надельной земли за крестьянами деревни Гришинской Митюковской волости Александрой Николаевно Костроминой с детьми в общую собственность. 1909 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5205Гришенская, д. разновед.при колодцах.12263237381
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
803. Гришинская, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 160, волостное правление (уездный город в 126 верстах), часовня, лавка. В ½ версты — Ильинский Митюковск Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
156ГришинскаяГришинск.ИльинскийБрянчанин.120144113118
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Гришинская 171деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: 81 км.Зимнее: 197 км. Летнее: 231 км.5652
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273435Гришинскаядеревня60°22'с.ш.40°50'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618454136д Гришинскаядеревня