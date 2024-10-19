деревня Сидорково, Добручинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Сидорково

Добручинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Сидорково, Добручинской волости, Гдовского уезда, И. Федуловым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Сидорково, Добручинской волости, Гдовского уезда, И. Семеновым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Земельные планы Добручинской волости дер Сидорково. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 781.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
742Сидорково, д. Павл. гор. пр.при колодце.2123155153Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Добручинская волость
Сидорково д.211 стан2551 участок30почтовое отделение Добручи.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.