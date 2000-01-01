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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ведомости сумм, причитающихся в вознаграждение за убытки от пожара 2 мая 1915 года в дер. Гагарино Хамантовской волости. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О земле крестьян-собственников Хамантовской волости дер. Гагарино. 1885–1887 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 682. Опись 1. Де Показать все
О земле крестьян-собственников Хамантовской волости дер. Гагарино. 1885 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 682. Опись 1. Дело 805 Показать все
По жалобе крестьянина д. Гагарино Хамантовской волости А. Кривоногова на постановление уездной комиссии об утверждении проекта разверстания на отрубные участки земли обще Показать все
Об отдаче в аренду земли крестьянами д. Гагарино Хомантовской волости Новоладожского уезда. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Уставная грамота, выданная кас. Н. Львова крестьянам деревни Гагарина Хомантовской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 190. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2938Гагарино, д. вл.при р. Сяси.2327154250Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гагарино д.245 стан213 участок2станция Колчаново.