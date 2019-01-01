деревня Остюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Остюнино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе двух душевых наделов земли крестьянином М. Платоновым д. Остюнина Ломтевской вол. Вологодского уезда. 1879 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Оп Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о сообщении сведений по поводу перечисления крестьян дер. Останино Ломтевской волости. 1899 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Пучининской церкви. Список ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1204Остюнино, д. вл.при колодцах.3621145351

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ломтевская волость
4027ОстюниноОстюнинское.Богородскийбывшие помещичьи3810306164

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Володарская волость
Остюнино696153деревняРусские365576131

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Пучининский сельсовет
Остюнино 6952деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 25 км. Летнее: 25 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.3535

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247004Остюнинодеревня59°13'с.ш.39°14'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488466д Остюнинодеревня

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