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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выдаче 2-х купчих крепостей на землю пустоши Тестиха крестьянам д. Ермолкина Осеченской волости Вышневолоцкого уезда. 1872–1875 гг. // Центральный государственный истор Показать все
План лесного участка дачи земли в урочище Рютькино дачи д. Ермолкина Осеченской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии 6-го округа Московской удельной Конторы. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3928Ермолкино, д. удел.при колодцах.3535197672Часовня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
925. Ермолкино, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 77, овч. з.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
20Ермолкино571
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109758Ермолкинодеревня57°39'34°59'O-36-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612404186д Ермолкинодеревня