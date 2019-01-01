деревня Ермолкино, деревня Ермолкино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ермолкино

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области
Чат по карело-финской генеалогии

Находки

Где упоминается данное место
О выдаче 2-х купчих крепостей на землю пустоши Тестиха крестьянам д. Ермолкина Осеченской волости Вышневолоцкого уезда. 1872–1875 гг. // Центральный государственный истор Показать все
План лесного участка дачи земли в урочище Рютькино дачи д. Ермолкина Осеченской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии 6-го округа Московской удельной Конторы. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3928Ермолкино, д. удел.при колодцах.3535197672Часовня 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Осеченская волость
925. Ермолкино, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 77, овч. з.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Осеченская волость
20Ермолкино571

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
109758Ермолкинодеревня57°39'34°59'O-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Дятловское сельское поселение
28612404186д Ермолкинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close