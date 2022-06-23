деревня Новоселок, деревня Новоселок, Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Новоселок

Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Любегощская волость
31Новоселок12½

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Весьегонский район
281105Новоселокдеревня58°35'36°45'O-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Весьегонский муниципальный район, Любегощинское сельское поселение
28610419226д Новоселокдеревня
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