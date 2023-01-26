деревня Мертвецёво, Смоленский уезд, Смоленская губерния (на 1860) — Familio

Мертвецёво

Смоленский уезд, Смоленская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Смоленский уезд
847Мертвецёво (Ворошилово), д. вл.при рч. Березенке.2415106054

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Смоленский уезд
Д. Мертвецово24Екат. Фед. Кошелева5910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.