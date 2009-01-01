деревня Лагоды, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Лагоды

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Лагоды, ок., жит. 15 (6 м. 9 ж.), дес. 33, у. гор. 45 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 45 в.
Лагоды 1-е, д., жит. 138 (73 м. 65 ж.), дес. 154,83, у. гор. 49 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 49 в.
Лагоды 2-е, д., жит. 89 (48 м. 41 ж.), дес. 67,20, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д Лагоды191

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д. Лагоды112

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