Населенное место

Лагоды, ок., жит. 15 (6 м. 9 ж.), дес. 33, у. гор. 45 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 45 в.

Лагоды 1-е, д., жит. 138 (73 м. 65 ж.), дес. 154,83, у. гор. 49 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 49 в.