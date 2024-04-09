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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и укрепительное постановление на землю крестьянина Васил Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Егора Никитина Басова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 6 Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Никиты Тимофеева Басова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Азара Евстафьева Величкина. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Устиньи Панкратовой Должиковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Александра Матвеева Должикова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Клавдии Терентьевой Ждановой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Мартина Филимонова Жданова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Анастасии Михайловой Жидовленковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской обл Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Алексея Дементьева Жидовленкова. 1915 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Бориса Иванова Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Евдокима Андреева Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Ивана Павлова Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Павла Ларионова Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Григория Николаева Кудрявцева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Корнея Васильева Орехова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Максима Никитина Орехова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Евдокии Григорьевой Сальковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Федосьи Антоновой Сальковой с детьми: Татьяной, Акулиной и Лукерьей Ил Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Василия Федорова Салькова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Степана Никитина Салькова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Порфирия Дмитриева Соболева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Марии Мироновой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Матрены Ларионовой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Натальи Никифоровой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Татьяны Ивановой Тарасовой (по второму браку Гончарова) с дочерью Прас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Прасковьи Федоровой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Афанасия Акимова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Василия Прокофьева Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Николая Семенова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Степана Павлова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Федосея Михайлова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Анания Григорьева Устинова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Пелагеи Ивановой Шелудяковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и схематический чертеж выделенных участков прилагаются). Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2978Каменка, с. каз.при рч. Дичне.826153659714Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
821. Каменка, село бывшее государственное, при речке Дичне, дворов 222, жителей 1846, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, школа, лавка. Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Каменка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62816Каменкасело52°53'с.ш.37°06'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608431111с Каменкасело