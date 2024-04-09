село Каменка, село Каменка, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Каменка

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и укрепительное постановление на землю крестьянина Васил Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Егора Никитина Басова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 6 Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Никиты Тимофеева Басова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Азара Евстафьева Величкина. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Устиньи Панкратовой Должиковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Александра Матвеева Должикова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Клавдии Терентьевой Ждановой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Мартина Филимонова Жданова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Анастасии Михайловой Жидовленковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской обл Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Алексея Дементьева Жидовленкова. 1915 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Бориса Иванова Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Евдокима Андреева Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Ивана Павлова Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Павла Ларионова Замуруева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Григория Николаева Кудрявцева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Корнея Васильева Орехова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Максима Никитина Орехова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Евдокии Григорьевой Сальковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Федосьи Антоновой Сальковой с детьми: Татьяной, Акулиной и Лукерьей Ил Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Василия Федорова Салькова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Степана Никитина Салькова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Порфирия Дмитриева Соболева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Марии Мироновой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Матрены Ларионовой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Натальи Никифоровой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Татьяны Ивановой Тарасовой (по второму браку Гончарова) с дочерью Прас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Прасковьи Федоровой Тарасовой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Афанасия Акимова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Василия Прокофьева Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Николая Семенова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Степана Павлова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Федосея Михайлова Тарасова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Анания Григорьева Устинова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. Пелагеи Ивановой Шелудяковой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Каменка Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и схематический чертеж выделенных участков прилагаются). Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2978Каменка, с. каз.при рч. Дичне.826153659714Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Каменская волость
821. Каменка, село бывшее государственное, при речке Дичне, дворов 222, жителей 1846, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, школа, лавка. Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Каменская волость
село Каменка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
62816Каменкасело52°53'с.ш.37°06'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Туровское сельское поселение
54608431111с Каменкасело
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