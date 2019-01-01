деревня Змеёвка, деревня Змеёвка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Змеёвка

Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1233Змиевка, д. вл.при прудах и колодцах.402075272280

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Куровщинская волость
471. Змиевка, деревня бывшая владельческая, дворов 86, жителей 696

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Куровщинская волость
деревня Змиевка«Кирсановская» поч.-телег. контора4040
Кирсановский уезд, Осино-Гаевская волость
деревня Змиевка«Кирсановская» п.-т. контора5151

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Гавриловский район
64354Змеёвкадеревня52°57'42°30'N-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Гавриловский муниципальный район, Сельское поселение Булгаковский сельсовет
68603403111д Змеёвкадеревня
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