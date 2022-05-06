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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об отделении крестьян дер. Непотягово Васильевской волости Мышкинского уезда в отдельное общество Непотяговское от крестьян деревень Гладышево, Заручье и Токарево За Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Непотягово Васильевской волости Мышкинского уезда Михаилом Ильиным, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–18 Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Непотягово Васильковской волости Мышкинского уезда временнообязанных помещикам Викентьевым о разверстании земельных угодий. 1867 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3847Непотягово, д. вл.при рч. Кибоже.45152378104
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НепотяговоXIX. Непотяговское общество222848—50Зеленцовский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111651Непотяговодеревня57°34'37°48'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28758000555д Непотяговодеревня