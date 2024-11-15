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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
76. Тростенец Малый, село бывшее владельческое, при реке Свислочи, дворов 10, жителей 96, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Тростенец Большой, д. Ивановского75121101018
Тростенец Большой, д. Сорочинского3671101015
Тростенец Великий, дер. Тереховича, 1431101015
Тростенец Малый, дер. Ивановского162261101015
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Большой Тростенец2527
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Большой Тростенец695