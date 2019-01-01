деревня Старое Голубково, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Старое Голубково

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Медведская волость
72. Голубкова, деревня бывшая владельческая, при реке Кибе, дворов 46, жителей 246, часовня, школа, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Медведская волость
36Старое Голубково (дер.)4-го стана, 7-го зем. уч.д. Старого Голубкова434311611423083247земледелиенет сведений.нет сведений.Часовня, мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
54106Старое Голубководеревня58°26'00"30°21'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Передольское сельское поселение
49603425316д Старое Голубководеревня

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